Auf eigenen Wunsch wird der Vertrag von Philipp Hütter bei Austria Klagenfurt im Winter aufgelöst. Damit verlässt der dienstälteste Profi den Verein. Der 1,76 Meter-Mann war immer ein Führungsspieler, zeitweise auch Kapitän der Mannschaft. Allerdings plagte ihn wiederholt Verletzungspech, das den Allrounder aus dem Rhythmus brachte. Insgesamt absolvierte Hütter 90 Pflichtspiele für die Austria Klagenfurt, dabei gelangen ihm acht Treffer und zwölf Assists. In der laufenden Saison kam er in Meisterschaft und ÖFB-Cup auf neun Einsätze (ein Tor), stand aber nur zweimal in der Startelf.