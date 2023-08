Abstecher in seine Heimat Kärnten dürfen bei Ex-Kicker Alex Grünwald gelegentlich nicht fehlen. So legte der 34-Jährige vergangene Woche in Seltenheim eine Golfrunde mit Fabian Miesenböck hin, gab beim Padeltennis sein Ballgefühl zum Besten und flanierte am Altstadtzauber. „Das Golf spielen habe ich vor einem Jahr begonnen. Ich kämpfe noch ein wenig, mein Handicap ist noch ganz schlecht.“