Mit der Erfahrung von 20 Jahren Profifußball im In- und Ausland kehrt Günther Gorenzel in seine alte Heimat zurück. Dort, wo im Jahr 2000 seine Trainerlaufbahn als Co. von Walter Schachner beim damaligen FC Kärnten begonnen hat, möchte er seine Auslandserfahrungen einbringen. "Ich hatte immer den Wunsch, an meine alte Wirkungsstätte zurückzukehren und in der Heimat etwas zu bewegen", sagt Gorenzel.