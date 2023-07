Warum sich Hans Krankl in der Gruabn so wohl fühlte

Hans Krankl ist der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte der österreichischen Fußball-Bundesliga, deren 50. Saison am Freitag angepfiffen wird. Der 70-Jährige erinnert sich an die großen Momente mit Rapid. Der "Goldene Schuh" war ein besonderer Höhepunkt.