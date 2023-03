Am Montag trennte sich Bundesliga-Schlusslicht Altach von Trainer Miroslav Klose. Das 1:1-Remis in Salzburg konnte den Deutschen nicht mehr retten. Nun müssen sich die Vorarlberger vor Beginn des Grunddurchgangs auf die Suche nach einem neuen Coach mache.

Wie TV-Sender "Sky" vermeldete, soll Ex-Hartberg-Trainer Klaus Schmidt ein möglicher Kandidat auf die Nachfolge von Klose sein. Der Steirer war bereits für den TSV, die Admira, den SV Mattersburg sowie in der Saison 2017/18 auch für die Vorarlberger tätig.

In seiner Altach-Ära scheiterte die Mannschaft erst im Europa-League-Play-off am Einzug in eine internationale Gruppenphase. Neben Schmidt soll auch sein steirischer Landsmann Joachim Standfest ein Thema im Ländle sein. Der 42-Jährige coacht derzeit in der Akademie der Wiener Austria und könnte in den Betreuerstab der Altacher wechseln.