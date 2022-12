Der österreichische Serienmeister und aktuelle Tabellenführer Red Bull Salzburg verleiht den zweiten Tormann Nico Mantl (GER) nach Dänemark. Der 22-Jährige kam im Jänner 2021 von Unterhaching nach Salzburg und absolvierte insgesamt zehn Spiele für die Bullen. Der Deutsche wird bis Sommer bei Aalborg BK zwischen den Pfosten stehen. Somit gehen die Mozartstädter mit Philipp Köhn, Adam Stejskal und Alexander Walke in die Frühjahrssaison. „Für Nico ist es wichtig, dass er jetzt auf Spielzeit kommt“, erklärte Salzburg-Sportdirektor Christoph Freund. „Wir hoffen, dass dies bei seiner Leihe der Fall sein wird. Wir sind auf der Torhüterposition auch im Frühjahr weiter gut besetzt und haben vollstes Vertrauen in Philipp, Adam und Alex (Walke, dritter Tormann, Anm.).“ Doch was kommt danach?

Der Leihvertrag mit Nico Mantl endet im Sommer und er könnte nach Österreich zurückkehren - oder kommt Alexander Schlager? Der gebürtige Salzburger, der derzeit beim LASK unter Vertrag steht, wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern. Nun gibt es mehrere Stimmen, die behaupten, er könnte im Sommer zum Serienmeister wechseln. Der 26-Jährige durchlief schon die Akademie bei den Bullen ehe es 2017 nach Linz ging. Dort entwickelte er sich zum Stammtorhüter und ÖFB-Nationalteamspieler.

Wie es im Sommer im Tor der Salzburger weitergeht bleibt fraglich. Köhn wie auch Mantl könnten den Verein verlassen. Neben den beiden Torhütern gelten auch Noah Okafor, Max Wöber, Nici Seiwald und Oumar Solet als Abwanderungskandidaten. Der Transfer von Benjamin Sesko zu RB Leipzig im Sommer ist schon fixiert.