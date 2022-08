"Als ich das Spiel gegen Fenerbahce Istanbul verfolgt habe, hätte es mich schon ganz kurz gereizt am Feld zu stehen", grinst Ex-Kicker Alex Grünwald, der nach der letzten Saison seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt hat. Aktuell weilt der Klagenfurter mit seiner Familie im Sommerurlaub auf Kreta, ehe er im Oktober in der Marketingabteilung bei den Violetten ein neues Kapital aufschlägt.