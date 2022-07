Doppelpack von Donis Avdijaj lässt die Steirer jubeln

Live. Hartberg empfängt zum Saisonauftakt Altach mit Neo-Trainer Miroslav Klose. Das Spiel in der Oststeiermark läuft. Donis Avdijaj brachte die Steirer in der 45. Minute in Führung und erhöhte in Hälfte zwei (77.).