Seit der Auslosung der ersten Runde im ÖFB-Cup laufen beim SK Treibach die Telefone heiß. Die Polizei hat sich schon gemeldet, auch mit dem Verband und St. Veit als möglichen Ausweichort ist man in Kontakt. Eines steht fest: Das Spiel zwischen dem SK Treibach und Rapid Wien soll in Kärnten stattfinden. "Alles ist in Vorbereitung. Unser Covid-19-Präventionskonzept wurde vom ÖFB bisher immer abgesegnet. Da sollte es kein Problem geben", sagt Obmann Christian Grimschitz.