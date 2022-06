Verliebt, verlobt, verheiratet. Sandi Lovric hat vergangenes Wochenende zu seiner Tina „Ja“ gesagt. Das frischvermählte Paar befindet sich derzeit auf Urlaub in Kroatien. „Flitterwochen sind es keine, dafür ist die Zeit viel zu kurz“, sagt Lovric schmunzelnd. Ab 4. Juli muss der 24-Jährige wieder dem Ball nachjagen. Nicht in der Schweiz beim FC Lugano, wie in den vergangenen drei Jahren, sondern bei Udinese Calcio in der italienischen Serie A.