Zlatko Junuzovic beendet seine Karriere, nachdem sein Vertrag bei Meister Salzburg nicht mehr verlängert wurde. Der Mittelfeldspieler begann seine Profikarriere beim GAK, ehe er über Austria Kärnten und die Wiener Austria den Schritt nach Deutschland zu Werder Bremen wagte. Der Fußballer des Jahres 2010 holte mit den Mozartstädtern viermal das Double. In Zukunft wird der 34-Jährige Fabio Ingolitsch bei Liefering als Co-Trainer zur Seite stehen.

"Gemeinsam mit meiner Familie habe ich lange und sehr intensiv überlegt, was das Beste für unsere Zukunft ist. Nicht ganz leichten Herzens, aber doch voller Vorfreude habe ich nunmehr die Entscheidung getroffen, meine Karriere als Profifußballer zu beenden. Ausschlaggebend dafür war vor allem die Möglichkeit, beim FC Liefering als Co-Trainer beginnen und damit weiterhin mittendrin im Profifußball bleiben zu können", erklärt er in einer Aussendung.

Für Junuzovic beginnt somit ein neuer Abschnitt: "Ich habe hier in Salzburg sowohl sportlich als auch persönlich so viele gute Erfahrungen gemacht, dass ich die berufliche Chance in diesem tollen Umfeld nutzen möchte. Ich freue mich auf diesen neuen Lebensabschnitt."