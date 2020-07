Facebook

Alex Grünwald (rechts) © GEPA pictures

Austria Wien hat nach dem Erfolg gegen Altach Platz eins in der Qualifikationsgruppe fixiert. Erleichtert? Denn es war heuer immer wieder eine Achterbahn.

ALEX GRÜNWALD: Ja, schon. Wir hatten einen schwierigen Herbst mit vielen Verletzten. Dazu kam die Findungsphase, das Frühjahr war dann okay. Das Ziel war die Qualigruppe zu gewinnen, das haben wir souverän geschafft. Wir haben junge Spieler eingebaut, die großes Potenzial haben. Auch von der Formation her haben wir Sachen umgestellt, das kam uns zu Gute. Doch noch ist gar nichts erreicht.



Ihr spielt nächsten Mittwoch wieder gegen Altach und der Sieger gegen den Fünften der Meister-Gruppe in einem Hin- und Rückspiel. Die Europa-League-Quali wäre nicht mehr weit entfernt.

Wichtig ist ein Erfolg gegen Altach, das wird schwer genug. Der Fokus darf rein darauf gelegt sein, weil wir den Sieg brauchen um weiter die Chance zu wahren.