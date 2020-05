Facebook

Nun ist es also heraußen, das Urteil, das die heimische Fußballmeisterschaft an der Spitze vorerst einmal umkehrt. Der LASK büßt für die unzulässigen Mannschaftstrainings mit einem Abzug von sechs Punkten nach Halbierung, dies zählt also für die Meistergruppe. So wurden aus drei Punkten Vorsprung drei Zähler Rückstand auf den neuen Tabellenführer Red Bull Salzburg. Darüber hinaus muss der Klub 75.000 Euro zahlen, wenn er nicht binnen 14 Tagen 50.000 Euro an einen ÖFB-Hilfsfonds überweist. Die Linzer haben umgehend reagiert, sie werden gegen das vom Senat 1 der Bundesliga verhängte Urteil berufen und bezeichneten die Sanktionen in einer Aussendung als "unverhältnismäßig", auch von einem "überschießenden Urteil" ist die Rede.