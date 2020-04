Miesenböck nach Blinddarm-Not-OP "Wundschmerzen sind noch da und bewegen kann ich mich noch nicht wirklich"

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wieder Daumen hoch bei Fabian Miesenböck © KK/Privat

"Es ging alles sehr schnell und war nicht ohne, kam plötzlich, denn am Vortag hab ich noch normal daheim trainiert. In der Nacht bekam ich extrem starke Schmerzen und dann ging es mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt", erzählt Kärntens Kicker Fabian Miesenböck, der sich nach einer schweren Blind- und Dickdarm-Entzündung einer Not-Operation unterziehen musste. "Wundschmerzen sind noch da und bewegen kann ich mich noch nicht wirklich." Die Zeit im Krankenhaus beschreibt der 26-Jährige als "ungemütlich. Ich kam rein, gleich Fiebermessen und Co., jeder muss eine Maske tragen. War schon sehr komisch die ganze Situation."