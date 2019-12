"Was du mit unserer Austria in den letzten fünf, sechs Jahren gemacht hast, das ist eine echte Frechheit", poltert Toni Polster in Richtung Markus Kraetschmer.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Toni Polster greift sich bei der aktuellen Lage bei der Austria auf den Kopf © APA/HELMUT FOHRINGER

Vorstand Markus Kraetschmer erlebt bei der Wiener Austria momentan nicht seine einfachste Zeit. Nach Kritik von den Fans schoss nun am Dienstagabend auch Austria-Legende Toni Polster in einem Video auf seinem Instagram-Account scharf gegen den 47-Jährigen. "Lieber Markus Kraetschmer, was du mit unserer Austria in den letzten fünf, sechs Jahren gemacht hast, das ist eine Frechheit", sagte Polster.

Der ÖFB-Rekordtorschütze reagierte auf die "unfassbare Meldung", dass sich der Tabellensiebente der Fußball-Bundesliga keine Weihnachtsfeier und auch kein Trainingslager mehr leisten könne. Sport-Vorstand Peter Stöger hatte am Montagabend auf Sky verlautet, dass man die beiden Posten aufgrund der "ernsten und relativ engen" monetären Situation aus dem Budget gestrichen habe.

"Wir haben keine Mannschaft, kein Geld, und nachweislich warst du bei jedem Transfer beteiligt, der schiefgegangen ist. Das waren in den letzten Jahren ungefähr, ich weiß nicht, 25 cirka", sagte Polster in Richtung Kraetschmer. "Bitte Markus, wende weiteren Schaden von der Austria ab und zieh die Reißleine, oder Herr Hensel (Anm.: Präsident Frank Hensel), bitte greifen Sie ein, denn das ist einer Austria vollkommen unwürdig!"

Mehr zum Thema Geld knapp Austria streicht Weihnachtsfeier und Trainingslager

Der Trainer des Regionalligisten Wiener Viktoria machte den "Veilchen" zudem ein Angebot. "Ich biete gerne an, dass die Austria ein Trainingslager am Viktoria-Platz machen könnte und wir werden dafür sorgen, dass die Austria ein schönes Mittagessen bekommt", so Polster.