Jesse Marsch"Er ist verrückt, aber auf die bestmöglich positive Art und Weise"

Jesse Marsch © GEPA pictures

"Das Arbeiten mit Christoph Freund macht viel Spaß. Es ist einfach für einen Trainer. Er hat immer eine gute Idee, was eine Mannschaft braucht und jedes Jahr haben sie neue junge Spieler."

Jesse Marsch über Christoph Freund

"Ein Vertrag ist nur ein Agreement. Aber es hat nichts zu tun mit der Arbeit für mich. In New York war ich so glücklich mit der Situation, dass ich mir gedacht habe: Ich mache diese Aufgabe kostenlos."

Marsch über seinen Drei-Jahres-Vertrag

Es ist schwierig. Er hat so viel Intensität. Und wir sind unterschiedliche Typen . . . Wir hatten eine gute Beziehung und eine gute Arbeit gemeinsam. Aber mein Kopf war immer mit der Mannschaft und nicht mit Ralf. Als junger Trainer hätte ich mir vielleicht immer überlegt, ob Ralf mit mir glücklich ist. Aber das war nicht wichtig."

Marsch über Ralf Rangnick

"Ich habe nicht viel Kontakt mit ihm. Er hat immer Unterstützung für uns. Ich habe ihn vielleicht viermal getroffen. Und er hat immer ein Lächeln auf den Lippen und ist sehr positiv. Meine Erfahrung mit ihm ist super. Er hat so viel Gutes für den Verein und für den Fußball in Österreich gemacht."

Marsch über Dietrich Mateschitz

"Ja, ich denke schon. Die Gruppe ist stark, aber wir wissen, dass wir gut genug sind. Und das nächste Spiel gegen Napoli ist ganz wichtig und wir müssen für einen guten Fight bereit sein."

Marsch über die Aufstiegschancen in der Champions League

"Er ist der beste. Er ist so ehrlich und so emotional. Er ist wirklich sehr verbunden mit allen Spielern, er mag den Teamspirit und das Familiäre. Er ist verrückt, aber auf die bestmöglich positive Art und Weise."

Daniel Royer (RB New York) über seinen Ex-Trainer Jesse Marsch

Daniel Royer © GEPA pictures

"Hey Coach, wir sind alle extrem dankbar, was du alles für uns gemacht hast in New York. Wir haben so viel von dir gelernt – menschlich, aber auch sportlich. Lass uns im Winter mal treffen, dann gehen wir auf ein Schnitzel und ein Bier und dann lerne ich dir einen richtig gescheiten Dialekt."

Royer in einer Videobotschaft direkt zu Marsch