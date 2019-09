Außerordentliches Treffen der Schiedsrichter fand ohne den Auslöser für diesen Termin in Wien statt.

Robert Sedlacek © GEPA pictures

Für großes Aufsehen sorgte ein Interview des Vorsitzenden der ÖFB-Schiedsrichterkommission, Robert Sedlacek, in der Kleinen Zeitung am 22. August, in dem er schwere Vorwürfe gegen die heimischen Referees erhob und sich einen Tag später für seine Aussagen entschuldigte. Als „vertrauensbildende Maßnahme“ und um „ein Zusammenrücken der Aktiven und Funktionäre“ zu bewirken, berief Sedlacek aber zwei Treffen ein, bei dem die Kommission 28 Bundesliga-Schiedsrichter einlud.