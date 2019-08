Facebook

© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Tom Brady kann es nicht lassen und will sein Vorhaben ("Ich will spielen, bis ich 45 Jahre alt bin") in die Tat umsetzen. Der topfitte US-Amerikaner, den das Alter einfach nicht zusetzen will, setzt seine Karriere in der National Football League (NFL) über die kommende Saison hinaus fort. Der Star-Quarterback hat sich einen Tag nach seinem 42. Geburtstag mit "seinen" New England Patriots auf eine Vertragsverlängerung bis 2021 geeinigt.

In den neuen Vertrag für den Superstar, der seit 2000 bei den Patriots spielt, ist eine Gehaltserhöhung für heuer integriert. Demnach wird der Ehemann von Supermodel Gisele Bündchen statt wie bisher festgelegt 15 nun 23 Millionen Dollar (20,67 Millionen Euro) verdienen.

Bester, aber nicht bestbezahlter Spieler

Für die darauffolgenden Saisonen kann der Super-Bowl-Rekordsieger insgesamt bis zu 70 Millionen Dollar (62,91 Millionen Euro) einnehmen. Obwohl Brady der erfolgsreichste Footballer aller Zeiten ist, wird er weiterhin nicht der bestbezahlte Spieler sein.

"TB12" hatte die Patriots im Februar mit einem 13:3-Erfolg gegen die Los Angeles Rams als erster Spieler überhaupt zum sechsten Super-Bowl-Titel geführt.