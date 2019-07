WSG Tirol feierte ebenso hochverdienten wie überraschenden 3:1-Erfolg über die Wiener Austria. Der WAC siegte in der Südstadt 3:0.

Groer Jubel bei den Wattenern © GEPA pictures

Es war ein Einstand nach Maß für den Aufsteiger aus Wattens. Die WSG Tirol kam in ihrem ersten Bundesliga-Spiel nach 48 Jahren im Innsbrucker Tivoli-Stadion vor 4600 Zuschauern zu einem hochverdienten 3:1-Erfolg über die Wiener Austria. Damit gab es einen Fehlstart für die neue sportliche Führung der Violetten mit Peter Stöger und Trainer Christian Ilzer. In der Südstadt feierte Ilzers Ex-Klub WAC einen souveränen und nie gefährdeten 3:0-Erfolg gegen die Admira.

Thomas Silberberger hatte seine Mannschaft hervorragend auf die Austria eingestellt, und die Tiroler hätten schon klar führen können, ehe aus einem Eigentor von Tarkan Serbest nach einem Corner das überfällige 1:0 fiel (33.). Clemens Walch (60.) und Florian Buchacher (64.) erhöhten nach der Pause auf 3:0, ehe Alexander Grünwald (68.) noch Ergebniskosmetik betrieb. Das Resultat ist noch schmeichelhaft für die Violetten.

Der WAC dominierte unter seinem neuen Trainer Gerhard Struber die Admira in deren Arena von Beginn an, und die Neuerwerbungen schlugen voll ein. Der Israeli Shon Weissman sorgte mit einem Doppelpack (43., 55.) für eine 2:0-Führung, die Salzburg-Leihgabe Anderson Niangbo (75.) stellte den Endstand her.