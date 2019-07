Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer ist für mehr Transparenz bei den TV-Zuschauerzahlen und rechnet mit einer Einführung des Videobeweises in Österreich günstigstenfalls in der Saison 2021/22.

Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer © APA/GEORG HOCHMUTH

Das erste Jahr in der Fußball-Bundesliga nach der Reform wird als sehr positiv dargestellt. Fällt die Bilanz nicht etwas zu rosig aus?

Christian Ebenbauer: Ich wüsste nicht, wo es zu rosig sein sollte. Die allgemeine Sichtweise war jene, dass es besser ausgefallen ist als erwartet. Hauptziel war es, viele Spiele mit Entscheidungscharakter zu bekommen, und dass davon ausgehend auch die anderen Ziele erreicht werden. Solche Spiele hatten wir zuvor lange nicht mehr. Plötzlich war in der 21., 22. Runde die Bundesliga großes Thema mit dem Kampf um Platz sechs.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung bei den Zuschauern?

Hier sind wir noch nicht dort, wo wir hinwollen. Aber da bin ich zuversichtlich. Erfreulich ist, dass neun von zwölf Klubs ein Plus verzeichnen.

Der Publikumsmagnet Nummer eins, Rapid, wies aber einen Rückgang auf.

Da gehen wir davon aus, dass das Pendel wieder in die andere Richtung ausschlägt. Es hat ja jener Klub ausgelassen, der ein Viertel der Gesamtzuschauer generiert.

Wo gibt es Nachholbedarf?

Im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Eine repräsentative Umfrage mit 1200 Personen hat ergeben, dass rund die Hälfte der Fußballfans noch keine klare Meinung zu den Änderungen der Reform hat. Diejenigen, die sich festlegten, haben aber sehr positiv reagiert, es gab nur wenige negative Wortmeldungen. Die Menschen haben das Gefühl, dass es spannender geworden ist. Ich hoffe, dass das Bewusstsein allgemein im zweiten Jahr ansteigt.

Wie sieht es bei den TV-Zuschauern aus? Sky macht aus den Zahlen ja stets ein großes Geheimnis. Ist mehr Transparenz in dieser Frage nicht wünschenswert?

Da muss man unterscheiden. Für uns sind zunächst einmal die Werbewerte für die Sponsoren wichtig. Die Grundmessage war, dass die Topsponsoren sehr gut ausgestiegen sind, wie zum Beispiel Puntigamer. Das liegt auch an der großen Anzahl von Zusammenfassungen, aber auch die Platzierungsart gewinnt immer mehr an Relevanz. Beim ORF gab es klarerweise einen Rückgang, im Printbereich wiederum sind die Werbewerte gestiegen.

Wie aber sehen die Zuschauerzahlen aus? Verfügen Sie über konkrete Informationen?

Sky sagt jedenfalls, dass sie zufrieden sind, auch was die Abo-Zahlen betrifft. Pro Spieltag schauen durchschnittlich 1,2 Millionen Zuseher zu. Die Aufteilung der einzelnen Spiele ist mir noch nicht bekannt, wir werden aber die detaillierten Zuseherzahlen demnächst bekommen. Wir sind im Sinne unserer Klubs selbstverständlich selbst an den Zahlen interessiert.

Wann ist realistischerweise mit der Einführung des Videoreferees in der Bundesliga zu rechnen?

Gemessen an der intensiven Umsetzungsphase ist in Österreich damit in zwei Jahren, also ab der Saison 2021/22 zu rechnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass sehr viel dranhängt. Das fängt an bei der Finanzierung und endet bei der Ausbildung der Personen. Das ist der komplexeste Punkt. Es geht darum, die Schiedsrichter zu schulen, eine Infrastruktur herzustellen.

Um welche Beträge geht es da?

Wir rechnen mit 1,5 Millionen Euro pro Saison. Da brauchen wir auch die Zustimmung der Klubs. Und die FIFA hat sehr hohe Auflagen.

Ihr Vorstands-Kollege Reinhard Herovits verlässt die Bundesliga. Wie geht es hier weiter?

Vom Vereinsrecht her müssen jedenfalls zwei Personen unterschriftsberechtigt sein. In welcher Art und Weise dies geregelt wird, liegt in der Zuständigkeit des Aufsichtsrates, da wird es in den nächsten Wochen und Monaten eine Entscheidung geben.

Wir sind auf internationaler Ebene mit neuen Regeln konfrontiert. Welche sehen Sie als bedeutsamste an?

Die spannendste Neuerung ist sicher, ob die Neuregelung zum Handspiel für mehr Klarheit sorgen wird.

Gibt es auch in der Bundesliga Neuerungen?

Die haben wir, und zwar bei der Aufstiegsregelung und bei den Trainer-Lizenzen. Beim Aufstieg aus der 2. Liga sind die Amateurmannschaften nicht mehr aus der Wertung ausgenommen. Es könnte also in der Aufstiegsfrage zu Relegationsspielen kommen, wenn der beste aufstiegsberechtigte Klub nicht auf Platz 1 oder 2 steht. Und aufgestiegene Regionalliga-Trainer, die über die UEFA-A-Lizenz neu verfügen, bekommen eine Übergangsfrist für die 2. Liga. Innerhalb von einem Jahr müssen sie in den UEFA-Pro-Kurs aufgenommen werden.

Was sieht Ihr größter Wunsch für die kommende Saison aus?

Dass der Meister erst in der letzten Runde gekrönt wird. Dann würde auch alles andere mitwachsen.

Noch eine Frage: Was sagen Sie zu den Bäumen im Klagenfurter Stadion?

Ich glaube, das beantwortet die Frage, ob Österreich ein Sportland ist.