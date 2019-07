Der TSV Hartberg bestreitet um 18 Uhr ein Testspiel gegen Hannover 96, hier können Sie das Duell via Livestream mitverfolgen.

Hartberg trifft heute auf Hannover © GEPA pictures

Der TSV Hartberg bestreitet heute Abend (18 Uhr) am Sportplatz Greinbach sein nächstes Testspiel im Zuge der Vorbereitung auf die bevorstehende Saison. Zu Gast ist der deutsche Klub Hannover 96, der in der vergangenen Saison in die zweite Bundesliga abgestiegen ist.