Österreichs Fixplatz ist noch nicht gesichert © APA/AFP/LLUIS GENE

Pep Guardiola ist mit Manchester City einmal mehr grandios gescheitert, und abgesehen davon, dass der als Außerirdischer unter den Fußballtrainern dieser Welt Gehandelte mit den in seiner Amtszeit verschleuderten astronomischen Summen konfrontiert wird, hat das Halbfinale der Champions League auch Schmach der anderen Art für den Katalanen anzubieten. Dort steht nämlich mit Ajax-Trainer Erik ten Hag ausgerechnet jener Mann, der in der Guardiola-Ära des FC Bayern dessen Amateure in der Regionalliga unter seinen Fittichen hatte, ehe er in die Niederlande zurückkehrte. Der große Pep muss tatenlos zusehen, wie sein einstiger „Schüler“ an ihm vorbeizieht, zumindest in dieser Saison.

