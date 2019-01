Facebook

© GEPA pictures

Nach Amadou Haidara, der für zehn Millionen Euro nach Leipzig gewechselt ist, wird der nächste Star Salzburg den Rücken kehren. Toptorschütze Munas Dabbur hat nämlich angekündigt, den Verein "in den nächsten zwei Wochen" zu verlassen. "Ich hatte eine tolle Zeit in Österreich, aber jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel in meiner Karriere zu beginnen", sagte der Israeli dem israelischen Portal "One".

Wohin es den 26-Jährigen zieht, ist unklar. Spanische Klubs sollen großes Interesse an Dabbur haben, der in 110 Pflichtspielen für Salzburg 55 Treffer erzielt und 21 Tore vorbereitet hat.