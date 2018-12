Hartberg verblüfft weiter die Konkurrenz in der Bundesliga. Beim LASK erreichte der Aufsteiger ein 3:3.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Florian Flecker taf zweimal für Hartberg © GEPA pictures

Dramatik pur und einen offenen Schlagabtausch gab es beim Gastspiel des TSV Hartberg in Pasching gegen den LASK. Der Tabellenzweite war wohl feldüberlegen, die Oststeirer aber waren in Kontern stets gefährlich und agierten vor dem Tor äußerst effizient. Am Ende trennten sich die beiden Teams 3:3. Hartberg liegt drei Punkte oberhalb des Strichs.

Hier geht es zu den Ergebnissen und zur Tabelle

Das Spiel wogte hin und her. Der LASK ging in der ersten Halbzeit durch zwei Tore von Dominik Frieser (21., 40.) zweimal in Führung, aber den Hartbergern gelang jeweils der Ausgleich durch Christian Ilic (32.) bzw. Florian Flecker (44.).

Als Flecker in der 70. Minute der LASK-Abwehr enteilte und auf 3:2 für die Steirer stellte, schien sich schon eine Sensation anzubahnen. Doch diesmal stellte der LASK durch Gernot Trauner relativ rasch wieder den Gleichstand (77.) her.

Die Wiener Austria festigte Platz fünf mit einem 2:0-Erfolg über St. Pölten. Die Tore erzielten Uros Matic (24.) und Florian Klein (42.). Mattersburg und die Admira trennten sich 2:2. Marko Kvasina vergab in der 89. Minute einen Elfer und damit die große Chance auf das 3:3 für die Burgenländer.