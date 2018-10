Die Austria holte in Innsbruck nur ein 0:0, Mattersburg und Altach trennten sich mit einem 1:1.

Christian Schoissengeyr (rechts) ist mit der Austria weiter Vierter © APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Die Austria tritt in der Fußball-Bundesliga auf der Stelle und geizt weiter mit Toren. Beim 0:0 bei Wacker Innsbruck am Samstag gelang den Wienern erneut kein voller Erfolg, das Konto von nur elf Treffern blieb nach der zwölften Runde unverändert. Im Innsbrucker Dauerregen erarbeiteten sich beide Mannschaften kaum Torchancen.

Wacker war nach den Überraschungen gegen den LASK (1:0) und in Salzburg (1:1) mit dem Remis durchaus zufrieden. Der Aufsteiger aus Tirol bleibt nun einen Zähler hinter Rapid weiter Zehnter. Die Austria wartet nun schon drei Ligaspiele auf einen vollen Erfolg ist immerhin unverändert Vierter. Der WAC könnte die Favoritner am Sonntag mit einem Heimsieg gegen St. Pölten aber hinter sich lassen.

Mattersburg nun punktgleich mit Sturm

Auch im Duell zwischen Mattersburg und Altach gab es ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. Stefan Nutz brachte die Gäste per direkt verwandelten Freistoß in Front (69.). Nicht einmal zweieinhalb Minuten später glückte Cesar Ortiz nach einer Freistoß-Flanke von Rene Renner per Kopf der Ausgleich (71.).

Der SV Mattersburg, der aus den jüngsten fünf Partien zehn Punkte geholt hat, ist damit vor den Sonntagsspielen vom siebenten auf den achten Platz zurückgefallen und nun punktegleich mit Cupsieger Sturm Graz, der nach einem 0:2 beim Aufsteiger in Hartberg nun nicht mehr zur oberen Tabellenhälfte zählt. Die Altacher, die nun schon vier Spiele (je zwei Siege und Remis) ungeschlagen sind, blieben vorerst Vorletzter.