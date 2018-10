Facebook

© GEPA pictures

Dietmar Kühbauer soll den SK Rapid aus der Krise führen. Österreichs Fußball-Rekordmeister gab am Montagabend nach einer Präsidiumssitzung bekannt, dass der 47-Jährige ab Dienstag neuer Cheftrainer in Hütteldorf ist. Der bisherige St. Pölten-Trainer Kühbauer folgt auf Goran Djuricin und erhält einen Vertrag bis Sommer 2021.

Rapid hatte sich am Samstagabend von Djuricin getrennt - nach einer 0:2-Niederlage gegen das von Kühbauer betreute Sensationsteam St. Pölten, das nach neun Runden auf Rang zwei liegt. Rapids Absturz auf Tabellenplatz acht und wochenlange Fan-Proteste hatten Djuricin den Job gekostet. Eine Club-Legende soll nun Rapid wieder an die Spitze führen, die Unterstützung der Fans sollte kein Problem sein.

"Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass es für mich ein großes Ziel ist, bei Rapid auch als Trainer tätig zu sein. Umso mehr freue ich mich, dass mir nun das Vertrauen entgegengebracht wird. Gemeinsam stehen wir jetzt vor einer herausfordernden und keineswegs leichten Aufgabe, aber ich brenne darauf, diese zu bewältigen", wurde Kühbauer in einer Aussendung des Vereins zitiert. Offiziell präsentiert wird der neue Cheftrainer am Dienstag (13.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz.

Für Kühbauer ist es eine Rückkehr zu seinem Herzensverein. Als Antreiber im Mittelfeld feierte er mit Rapid den Cupsieg 1995, den Meistertitel 1996 und den Einzug ins Finale des Europacups der Cupsieger 1996, ehe es ihn nach fünf Jahren im Dress der Grün-Weißen ins Ausland nach Spanien (Real Sociedad) und Deutschland (VfL Wolfsburg) zog. Als Trainer hatte er auf all seinen bisherigen Stationen bei der Admira (Aufstieg 2011 und Europacup-Qualifikation), beim WAC (Europacup-Qualifikation) und in St. Pölten (Rang zwei in der aktuellen Tabelle) Erfolge.

Rapid-Trainer seit 2000 Ernst Dokupil: Juli 2000 bis August 2001 Peter Persidis: August 2001 bis September 2001 (interimistisch) Lothar Matthäus: September 2001 bis Mai 2002 Josef Hickersberger: Juli 2002 bis Ende 2005 (Meister 2005) Georg Zellhofer: Jänner 2006 bis Ende August 2006 Peter Pacult: September 2006 bis April 2011 (Meister 2008) Zoran Barisic: April 2011 bis Ende Mai 2011 (interimistisch) Peter Schöttel: Juni 2011 bis April 2013 Zoran Barisic: April 2013 bis Juni 2016 Mike Büskens: Juni 2016 bis November 2016 Damir Canadi: November 2016 bis April 2017 Goran Djuricin: April 2017 - 29. September 2018 Dietmar Kühbauer: seit 1. Oktober

Das machte ihn zum Wunschtrainer bei Rapid. "Ich habe schon lange eine sehr hohe Meinung von Didi und mit ihm schon weit vor seinem erfolgreichen Engagement beim SKN St. Pölten sehr gute Gespräche geführt. Ich bin überzeugt, dass er grundsätzlich, aber ganz besonders in unserer aktuellen Situation, perfekt zum SK Rapid passt und freue mich sehr, dass er trotz der großartigen Performance, die er derzeit mit St. Pölten hinlegt, unser Angebot annimmt", erklärte Sportchef Fredy Bickel, der für seinen neuen Trainer bereit war, die Ablösesumme an St. Pölten zu zahlen. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart. Kühbauer bringt seinen langjährigen Co-Trainer Manfred Nastl mit, der die Stelle von Martin Bernhard übernimmt.

In St. Pölten wird Sportkoordinator Marcel Ketelaer bis auf weiteres das Training leiten. In der Länderspielpause soll ein neuer Cheftrainer gefunden werden, gab der Verein aus der Landeshauptstadt bekannt.

Kühbauer habe man schweren Herzens ziehen lassen. "Wir haben alles versucht, um Dietmar Kühbauer in St. Pölten zu halten, aber wir mussten uns letztendlich seinem ausdrücklichen Wunsch beugen, nach Hütteldorf zu gehen. Es macht auch keinen Sinn einen Trainer zu halten, der sich verändern möchte. Wir danken Didi für seinen Einsatz für den SKN. Er hat den positiven Turnaround geschafft. Diesen Weg wollen wir nun fortsetzen", sagte SKN-Präsident Helmut Schwarzl.