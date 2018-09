Rapid-Geist "Krammer hätte die Leute zurückpfeifen müssen"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HANS PUNZ

Bei "90.minuten.at" spricht Sky-Experte Alfred Tatar Klartext nach der Beurlaubung von Trainer Goran Djuricin. Die Rapid-Fans hätten "den Rapid-Geist besudelt. Der Rapid-Geist bedeutet: Gemeinsam kämpfen. Was sie tun, ist dagegen kämpfen. Allerdings möchte ich Herrn Krammer nicht von Schuld freisprechen. Er hätte die Leute, die das herangezüchtet haben, viel früher zurückpfeifen sollen.“

Also auch Rapid-Präsident Michael Krammer steht in der Kritik von Tatar. Was meinen Sie? Haben Fans bei Rapid zu viel Macht?

Ist die Macht der Rapid-Fans zu groß? Ja, die Fans des SK Rapid haben zu großen Einfluss auf das Vereinsgeschehen! Nein, es ist ihr gutes Recht, Kritik zu äußern Quiz Maker - powered by Riddle