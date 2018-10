Facebook

Jubel bei den Schalke-Österreichern Schöpf und Burgstaller © GEPA pictures

Ein Tor von Alessandro Schöpf sicherte Schalke 04 nach fünf Niederlagen in der deutschen Bundesliga den ersten Saisonsieg. Der österreichische Teamspieler köpfelte gegen Mainz in der 11. Minute zum bereits entscheidenden 1:0 ein. Werder Bremen verpasste den (zumindest vorübergehenden) Sprung an die Spitze durch ein 1:2 in Stuttgart. Leipzig gewann bei Hoffenheim 2:1.

Bei den Schalkern, die am Ende noch zittern mussten, wurde Schöpf nach einer Stunde ausgewechselt, während Guido Burgstaller durchspielte. Werder geriet bei den zuvor sieglosen Stuttgartern früh (19.) in Rückstand und spielte nach Gelb-Rot für Milos Veljkovic ab der 36. Minute in Unterzahl. Ein äußerst kurioses Tor brachte Werder in Minute 68 den Ausgleich, als Stuttgart-Torhüter Ron-Robert Zieler nach einem Einwurf seines Mitspielers Sosa nicht aufpasste und der Ball ins Tor kullerte. Der Treffer zählte nur, weil Zieler den Ball noch berührte. Castro sorgte aber in der 75. Minute für den Endstand. Martin Harnik (67.) und Florian Kainz (80.) wurden eingewechselt.

Beim Leizpig-Sieg gegen Hoffenheim war Yussuf Poulsen zweimal (53., 73.) erfolgreich. Ein Foul von ÖFB-Teamspieler Stefan Ilsanker in der Nachspielzeit bescherte Hoffenheim noch den Anschlusstreffer aus einem Elfer noch den Anschlusstreffer. Bei Leipzig spielte Marcel Sabitzer durch, Konrad Laimer bis zur 68. Minute. Bei Hoffenheim war Florian Grillitsch bis zur 62. Minute im Einsatz, Stefan Posch spielte durch.

Im Duell der Aufsteiger kam Nürnberg (mit Georg Margreitter) gegen Fortuna Düsseldorf (ohne Kevin Stöger) zu einem klaren 3:0-Erfolg.