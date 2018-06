Nach vielen Abgängen haben die Hartberger mit Dario Tadic den Top-Scorer der Vorsaison ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Der 28-Jährige freut sich schon darauf, für die Hartberger in der Bundesliga auf Torjagd zu gehen.

Dario Tadic verlängerte in Hartberg. © GEPA

Der TSV Hartberg startete vorige Woche in die Vorbereitung zur ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte. Nach zahlreichen Abgängen konnten die Hartberger mit Dario Tadic einen Leistungsträger der Vorsaison an den Verein binden. Bei der Entscheidung spielten mehrere Faktoren eine Rolle. "Der Verein hat sich ehrlich gesagt sehr um mich bemüht und mir die richtigen Signale gesendet", so Tadic. Auch sein Privatleben war ein entscheidender Faktor. "Meine Familie und meine Freundin haben mir geraten hierzubleiben, dem Rat bin ich schlussendlich auch gefolgt."

Mit 16 Treffern war der 28-Jährige letzte Saison der Top-Torschütze der Oststeirer. In der Bundesliga will er dort weitermachen, wo er letzte Saison aufgehört hat. "Ich will mit den Hartbergern die Mission Bundesliga angehen und dabei viele Tore schießen."

Der TSV startet mit einem Steirer-Derby beim SK Sturm Graz in die erste Bundesliga-Saison. Danach empfängt man zu Hause die Admira und Mattersburg. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, die Stimmung innerhalb der Mannschaft ist gut. "Wie immer seit ich hier bin, ist die Stimmung hervorragend, obwohl die Vorbereitung anstrengend ist", erklärt Tadic. Auf die großen Spiele freut er sich schon besonders. "Spiele gegen Sturm, Rapid oder Salzburg werden sicher etwas ganz Besonderes."