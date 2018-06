Die Austria wildert weiter am Transfermarkt. Die Veilchen nahmen den israelischen Nationalspieler Alon Turgeman unter Vertrag, an dem gerüchteweise auch Sturm Graz interessiert gewesen sein soll.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alon Turgeman © Austria Wien

Fußball-Bundesligist Austria Wien hat am Freitagabend die Verpflichtung des israelischen Teamstürmers Alon Turgeman vermeldet. Der 26-Jährige, der in der abgelaufenen Saison an Hapoel Haifa verliehen war, wechselt von Maccabi Haifa ablösefrei nach Favoriten und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei den "Veilchen".

Im März 2018 feierte Turgeman sein Debüt im israelischen Nationalteam, mit dem er am 9. Juni auf Argentinien trifft. "Das ist mein erstes Mal, dass ich außerhalb Israels spiele, und ich bin sehr glücklich, dass ich hier bei Austria Wien unterschreiben durfte", sagte Turgeman, der nach seiner Vertragsunterzeichnung in der Geschäftsstelle noch eine kleine Runde in der Generali-Arena drehte und sich unter anderem bereits seine neue Heimkabine ansah. "Das Stadion sieht wirklich großartig aus. Ich will hier mit der Austria große Erfolge feiern", betonte der Torjäger.

"Die Umsetzung unserer Planung geht weiter. Wir haben jetzt schon einige Spieler für die Defensive verpflichtet, Alon ist nun der erste Stürmer. Wir sind froh, dass wir den Transfer fixieren konnten. Wir haben ihn live vor Ort beobachtet, Videomaterial analysiert und sind von seiner hohen Qualität überzeugt", lautete die Stellungnahme von Sportdirektor Franz Wohlfahrt zur Verpflichtung von Turgeman, den Cheftrainer Thomas Letsch als "technisch sehr guten Stürmer, der spielstark sowie torgefährlich ist und Bälle halten kann", charakterisierte. "Er macht unsere Offensive deutlich variabler und verleiht ihr zusätzliche Stärke."