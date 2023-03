"Ja, es ist so weit, wir haben die Lizenz erhalten", informierte SAK-Präsident Marko Wieser am Samstagmorgen. Der Klagenfurter Regionalliga-Klub suchte um die regionale ÖFB-Akademie-Lizenz an und überzeugte ÖFB-Talenteförderer Martin Scherb auf ganzer Linie. "So kam dann auch der positive Beschluss zustande", erklärt Wieser.