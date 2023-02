Die Erfolge von Hans Krankl bleiben wohl für ewig in Erinnerung. Der Sieg im Europapokal der Pokalsieger mit dem FC Barcelona, der "Goldene Schuh" der UEFA und natürlich das Wunder von Córdoba. "Hans Krankl war Weltklasse pur. Wenn Hans in der heutigen Zeit spielen würde, wäre er ein 150-Millionen-Euro-Mann", sagte der ehemalige Rapid-Teamkollege Jan Åge Fjørtoft in der Sendung auf Servus TV.

Von seinem Herzensklub wurde er geehrt © GEPA pictures

Auch von dem Europameister 1972 und Weltmeister 1974 Berti Vogts gab es sehr viel Lob für das Geburtstagskind: "Nach 90 Minuten wussten wir, dass wir gegen eine Mannschaft, aber vor allem gegen einen Stürmer gespielt haben, der absolute Weltklasse war. Österreich hatte es verdient, als sie gegen uns gewonnen haben", sagte der Deutsche über das Spiel bei der Weltmeisterschaft in Argentinien und Hans Krankl. Der fünfmalige Fußballer des Jahres in Österreich "war auf einer Stufe mit Gerd Müller und Uwe Seeler" führte Vogts weiter aus.

Den Status des Superstars wusste Hans Krankl einzusetzen. "Hans hatte diesen It-Faktor. Er war ja ein Superstar und hat ausgesehen wie ein Superstar. Er war hübsch und hat Tore geschossen. Wow! Da hast du einfach alles", fügte Jan Åge Fjørtoft noch hinzu.

Jan Åge Fjørtoft © APA/NENT GROUP NORWAY

Hans Krankl seinerseits genoss seinen 70er und war durchaus emotional: "Die letzte Woche war unglaublich und so etwas habe ich in dieser Art und Weise nicht erwartet. Es war eine Zuneigung zu mir, es war so wunderschön und ich war teilweise wirklich gerührt. Diese Woche hat mir emotional einiges abverlangt."

