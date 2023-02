Der Klagenfurter Marcel Holzer schielt mit dem Sport-Club auf die Cup-Sensation

Am Samstag (18 Uhr, ORF Sport plus) empfängt der Sport-Club aus der Regionalliga Ost mit Ried schon den dritten Bundesligisten in dieser Cup-Saison. Auch dieser soll in Hernals stolpern. Mit dabei ist auch ein Kärntner.