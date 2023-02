Lammfromm ist nur eine Wortkrücke für das Auftreten und Verhalten der am Freitag im Grazer Intercity Hotel versammelten Teilnehmer an der Tagung des ÖFB-Präsidiums. Zur Veranschaulichung der Atmosphäre hätte sich das Büßerhemd als Teamdress förmlich aufgedrängt. Wo bis vor Kurzem noch bei bloßer Erwähnung des Reizworts ÖFB die gnadenlose Konfrontation lauerte, herrschte plötzlich Harmonie. Sogar die Dauer der im Krisenmodus vereinbarten Zusammenkunft artete nicht in Überlänge aus. Nach 130 Minuten wurde das Match abgepfiffen, in aller Freundschaft. Auch eine Entscheidung ist gefallen. Der Niederösterreicher Johann Gartner wurde zum Interimspräsidenten gewählt, einstimmig. Wer gedacht hatte, es würden die Fetzen fliegen, sah sich getäuscht, es kam zu einer sensationellen Wende.