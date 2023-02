Es dauerte kürzer als erwartet. Das ÖFB-Präsidium hat sich am Freitag schon nach knapp einer Stunde auf einen interimistischen Präsidenten geeinigt. Johann Gartner übernimmt bis zur Wahl eines neuen Chefs die Führung des größten österreichischen Sportverbandes. Der irgendwann in den kommenden Monaten bei einer außerordentlichen Hauptversammlung zu bestimmende definitive neue österreichische Fußball-Boss wird wohl von außen kommen. Das kristallisierte sich am Freitag deutlich heraus.