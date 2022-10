Eine Gruppe von Fußballfans hat am Sonntag in Pasching (Bezirk Linz-Land) einen Ordner attackiert, der ihnen die Durchfahrt durch ein gesperrtes Siedlungsgebiet verweigerte. Die bisher unbekannten Hooligans, die in insgesamt vier Autos unterwegs waren, packten und beschimpften den 29-Jährigen und bedrohten ihn mit dem Umbringen. Dann nahmen sie das Scherengitter, das die Straße abriegelte, schleuderten es zur Seite und fuhren in die Siedlung ein, berichtete die Polizei.

Erst am Samstag hatte es einen Zwischenfall mit Fußballfans in Oberösterreich gegeben. Eine Gruppe Vermummter war in einen Gastgarten im Süden von Linz gestürmt und hatte dort Aschenbecher, Stühle, Stehtische und Gläser auf Personen geworfen. Die folgende Rauferei forderte vier Verletzte, vier Personen wurden festgenommen.