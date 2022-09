Erfreuliche Nachrichten aus dem Hause Dragović: Der Innenverteidiger, immerhin 100-facher ÖFB-Nationalspieler, wird Vater. Das hat der 31-Jährige auf Instagram bekannt gegeben. "Junior Dragović is on the way", schreibt der Legionär, der aktuell bei Roter Stern Belgrad spielt.

Das Geschlecht des Babys wird quasi live im Instagram-Video ermittelt. Dragović kickt einen Ball in die Luft – weil es blau aufstaubt ist klar: Es wird ein Bub.