Der Termin für das Finale des ÖFB-Cups zwischen Salzburg und Austria Lustenau steigt am 29. Mai in der Wörthersee-Arena in Klagenfurt. Der Re-Start der Liga ist am 2. Juni.

© APA/HANS PUNZ

Das Cup-Finale zwischen Red Bull Salzburg und Austria Lustenau wird am 29. Mai (20.45 Uhr) in der Wörthersee-Arena stattfinden. Das ursprünglich für den 1. Mai angesetzte Endspiel bildet damit den Auftakt für den lang ersehnten Re-Start des Fußballs in Österreich. ORF 1 überträgt die Partie live. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer sagte bei der Pressekonferenz: „Heute ist ein guter Tag. Wir starten mit den Cup-Finale am 29. Mai.“ Am 2. Juni soll die Bundesliga durchgeführt werden. Alle drei Tage finden die Spiele statt, damit die Meisterschaft so schnell wie möglich zu Ende gebracht wird. „Geisterspiel sind ein Notfallplan und schaden den Klubs“.

Medizinische Rahmenbedingungen. Egal ob höchste oder zweithöchste Spielklasse. Alle relevanten Personen PCR-Test. Dann kann das Mannschaftstraining stattfinden. "Alle Spieler müssen sich ihrer Vorreiterrolle bewusst sein", sagt Ebenbauer. Ein Gesundheitstagebuch ist zu führen.

Testspiele. Ein Spiel ist vor dem Re-Start erlaubt.

Auslosung bleibt bestehen.

Wechsel-Modalität. Das wird noch geklärt. Fünf Wechsel sind angedacht.

Schiedsrichter-Einteilung. Die Bundesländer-Regelung wird aufgehoben.

Maskenpflicht auf dem Feld. Für Trainer und Spieler ist das nicht angedacht.

Spielbetrieb. Die Maximalzahl von 200 Personen darf bei einem Spiel nicht übersteigen. Balljungen sollen die Bälle laufend desinfizieren.

TV. Sky ist sich ihrer Verantwortung bewusst. Sky verhandelt derzeit in Bezug auf Free-TV-Übertagung, Ergebnis gibt es noch keines. Sky hat für die österreichische Bundesliga weltweit die Rechte.

Bei Abbruch. Die Meisterschaft würde annulliert werden, es würde keinen Meister geben.

2. Liga. Die Wiederaufnahme ist komplizierter als in der Bundesliga. Die Sitzung wird am Montag fortgesetzt. Antrag auf Verlängerung der Meisterschaft ist gestellt. Endgültige Entscheidung muss es am Montag nicht geben.