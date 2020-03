Facebook

Der LASK ist bereit für das Duell mit Manchester United © Screenshot

Der Jubel war groß bei den Linzern, als sie ihnen für das Viertelfinale in der Europa League der englische Rekordmeister Manchester United zugelost wurde. "Manchester United ist ein absoluter Topverein. Mit diesem Los geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", schwärmte etwa LASK-Keeper Alexander Schlager über die Paarung.

Weniger euphorisch war United-Legende Gary Lineker. Der 59-Jährige fragte auf Twitter "Wer zur Hölle ist eigentlich LASK?". Dem aktuellen Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist der Linzer ASK durchaus ein Begriff. Er informierte sich über die österreichische Bundesliga. "Der Name ist vielen nicht sehr geläufig, aber ich habe den österreichischen Fußball ein wenig verfolgt, und es haben schon einige Norweger dort gespielt", wird er auf der Vereinsseite zitiert.

Nun haben die Linzer in einem Video auf die Frage von Gary Lineker reagiert und zeigen in etwas mehr als einer Minute, was den LASK ausmacht. Auch eine kleine Spitze in Richtung Lineker ist enthalten. So fragen sich die Fans: "Rote Teufel? Nie davon gehört!"