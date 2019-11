Der SK Austria Klagenfurt will sich mit den Stockhiatla und anderen Musikern im Klagenfurter Stadion am 1. Dezember auf die Weihnachtszeit einstimmen. Gemeinsam sollen Weihnachtslieder gesungen werden - ganz nach dem Vorbild großer deutscher Fußballvereine.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dass am 1. Dezember bereits Schnee liegt, ist vielleicht unwahrscheinlich, aber es würde zur Stimmung passen. © Weichselbraun

Was in Deutschland teils schon Tradition ist, soll nun auch Einzug im Klagenfurter Wörthersee Stadion finden. Bei Borussia Dortmund werden in diesem Jahr 65.000 Menschen im Stadion zum weihnachtlichen Mitsingen erwartet und in vielen anderen Städten strömen die Menschen ebenfalls in die Fußballarenen, um sich gemeinschaftlich auf die Weihnachtszeit einzustimmen.