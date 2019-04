Facebook

Eine faire Aktion der besonderen Art bekamen die Zuseher der Begegnung zwischen dem SV Lassing und dem FC Ausseerland in der Unterliga Nord A zu sehen. In der 23. Minute pfiff Schiedsrichter Stefan Grasser Elfmeter für die Gäste - ein Handspiel soll es gewesen sein. "Der Ball wurde von der Seite herein gespielt, ich habe eine Hand am Ball gesehen und auf Strafstoß entschieden", sagt der Unparteiische. Der Verteidiger aus Lassing suchte das Gespräch und wies den Schiedsrichter darauf hin, dass der Stürmer derjenige war, der mit der Hand am Ball war.

