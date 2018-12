Facebook

Das ÖFB-Präsidium hat in seiner heutigen Sitzung in Wien dem Antrag des Tiroler Fußballverbandes als Bewerbsführer der Regionalliga West auf Formatänderung gegen die Stimme des Salzburger Fußballverbandes stattgegeben.



Somit spielen gemäß der Empfehlung des internationalen Beratungsunternehmens Hypercube ab der Saison 2019/20 je zehn Teams in einer ersten Phase im Herbst in den jeweiligen Landesverbänden. Darauf folgt in der Frühjahrssaison eine überregionale Phase mit sechs Mannschaften (Eliteliga), in der die beiden besten Teams jedes Bundeslandes um den Aufstiegsplatz der Region West in die HPYBET 2. Liga spielen.



Die Regionalligen Mitte und Ost sind von dieser Reform nicht betroffen.



Die Regionalliga West wird ab der Saison 2019 abgeschafft. Sollte die Regionalliga Mitte nachziehen? Ab der Saison 2019/2020 gibt es in Westösterreich keine Regionalliga mehr. Wie die Aufsteiger dann ermittelt werden, erfahren Sie hier. Ja, das wäre eine notwendige und gute Reformierung der Regionalliga. Kann ich nicht beurteilen/Ist mir eigentlich egal. Nein, bitte nicht! So wie es ist passt es ganz gut. Es sollte nichts verändert werden.