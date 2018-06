Facebook

Sky Austria arbeitet 2018/19 mit vielen Sendern zusammen © (c) GEPA pictures/ Walter Luger

Sky Österreich hatte sich Ende Oktober weltweit die exklusiven Verwertungsrechte an der Tipico Bundesliga für die Spielzeiten 2018/19 bis einschließlich 2021/22 gesichert. In diesem Zeitraum wird Sky alle Spiele über alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) live übertragen – 191 der insgesamt 195 Spiele exklusiv.

Heute gab der Sender zudem alle Free-TV-Partner für die Bundesliga bekannt:

So werden die TV-Highlight-Pakete in Sublizenz an den ORF (Samstag und Sonntag jeweils 25 Minuten ab 19.30 Uhr) und oe24.TV (Sonntag ab 22 Uhr) vergeben.

A1 wird – ebenfalls in Sublizenz - vier Live-Spiele pro Saison für ihre Kunden frei empfangbar zeigen. Eines davon wird auch für Nicht A1 Kunden frei empfangbar gestreamt.

skysportaustria.at zeigt zusätzlich die drei letzten Spiele der 12er Liga Saison im neuen Europa League Play-off für alle frei empfangbar im Live-Stream.

LAOLA1 erwirbt die Rechte für Online-Highlight-Clips, dies ab 60 Minuten nach Schlusspfiff.

Sportradar erhält den Zuschlag für die Verwertung der medialen Bewegtbildrechte sowie für die Wettrechte außerhalb der DACH-Region.