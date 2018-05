Facebook

Um 20.45 Uhr geht es für Baumgartlinger & Co. los © GEPA pictures

Es ist eine einzigartige Konstellation, in der sich Österreichs Fußball-Nationalmannschaft unter Teamchef Franco Foda in diesen Tagen kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft beweisen kann. Am heutigen Abend (20.45 Uhr) erfolgt mit dem Länderspiel in Innsbruck gegen WM-Gastgeber Russland der Auftakt zu einem großen Spektakel, in dessen weiteren Verlauf Weltmeister Deutschland (2. Juni, 18 Uhr in Klagenfurt) und Rekordchampion Brasilien (10. Juni, 16 Uhr in Wien) von der rot-weiß-roten Auswahl herausgefordert werden.

Die drei Begegnungen werden dem österreichischen Team zeigen, wo es tatsächlich steht und ob der etwa von Kapitän Julian Baumgartlinger postulierte Fortschritt gelingt. Die Partien gegen Deutschland und Brasilien erhalten zudem besondere Brisanz wegen zweier mit großer Spannung erwarteter Comebacks. In Klagenfurt wird Torhüter Manuel Neuer zum ersten Mal seit vergangenem September wieder zwischen den Pfosten stehen. In Wien kommt es vermutlich zum ersten Auftritt von Superstar Neymar nach dessen Verletzung im Februar.

Schwer einzuschätzen

"Das ist schon etwas sehr Spezielles", sagt ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, denn "da schaut die ganze Welt drauf". Teamchef Franco Foda spricht in diesem Zusammenhang gern von einer Mini-WM. "Sie kommen ja so kurz vor der WM mit ihren besten Spielern", so Schöttel.

Wie stark sich die Topteams in Österreich wirklich präsentieren, sei jedoch "schwer einzuschätzen. Deutschland und Brasilien bereiten sich so vor, dass sie Mitte Juli in Bestform sind", mutmaßt der ÖFB-Sportchef. Dann steht das WM-Finale auf dem Programm. Und dort wollen der fünfmalige (Brasilien) und der vierfache Weltmeister hin.