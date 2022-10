Nur Platz acht nach zehn Runden. Bei Juventus Turin besteht Handlungsbedarf. Im Winter will der Rekordmeister auf dem Transfermarkt zuschlagen. Nachdem der Preis für Wunschobjekt Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom weiter zu hoch scheint, rückt jetzt ein Osttiroler in den Fokus. Laut Tuttosport hat Juve Sandi Lovric von Udinese ins Auge gefasst. Der Ex-Sturm-Spieler gilt als eine der großen Entdeckungen der Saison in Italien. Günstig dürfte aber auch dieser Transfer nicht werden. Der 24-Jährige, der in Österreich alle Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen hat und jetzt allerdings für Slowenien spielt, besitzt bei Udinese noch einen Vertrag bis 2027.