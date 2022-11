Sie waren das Traumpaar schlechthin: Ilary Blasi und Francesco Totti. Die 41-Jährige, die als Schauspielerin und TV-Moderatorin bekannt wurde, und die Fußball-Ikone der AS Roma hatten einander im Jahr 2005 das Ja-Wort gegeben, im Sommer dieses Jahres aber ihre Scheidung öffentlich gemacht.

In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung "Corriere della sera" sprach der ehemalige Fußballer, der in seiner Profikarriere ausschließlich für die "Giallorossi" gespielt hat, über den Grund für das Ehe-Aus: Blasi soll mehrmals fremdgegangen sein. Das stürzte ihn in eine Depression, wie er zugibt: "Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich habe so getan als wäre nichts falsch, aber ich war nicht mehr ich selbst, ich war jemand anderes." Auch während seiner schweren Covid-Erkrankung hätte Blasi ihn im Stich gelassen.

Anschuldigungen und Enthüllungen

In der Zeitung "Il Messaggero" behauptete er nun, Blasi habe seine Kollektion von Rolex-Uhren aus ihrem gemeinsamen Safe gestohlen. Im Gegenzug beschlagnahmte die Fußball-Ikone die gesamte Designer-Taschen-Kollektion seiner Ex-Gattin. Offenbar gelangte Blasi mittlerweile doch noch an ihre Taschen - ob mit der Hilfe eines Schlüsseldienstes oder durch ein Friedensangebot ist ihres Ex-Mannes ist nicht bekannt. Mittlerweile haben beide neue Partner, bis die Scheidung vollzogen ist, wird es wohl noch weitere Enthüllungen und Anschuldigungen geben.

Die Schlammschlacht der Eheleute sorgt für gewaltiges Rauschen im Blätterwald - schließlich galten die beiden viele Jahre lang als Fußball-Traumpaar.