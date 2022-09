Für einige Serie A Experten gilt die AS Roma als Geheimtipp für den "Scudetto" in der laufenden Saison. Die Römer haben über den Sommer eine solide Truppe zusammengestellt - und sich unter anderen mit dem argentinischen Superstar Paolo Dybala (von Juventus Turin) und dem italienischen Nationalspieler Andrea Belotti (FC Torino) verstärkt. Auf der Trainerbank sitzt mit José Mourinho ohnehin ein Schwergewicht des Weltfußballs. Weil die Hauptstädter auch gut in die Saison gestartet sind, waren sie im Vorfeld der Auswärtspartie in Udine haushoher Favorit.