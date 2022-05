Mit einer symbolträchtigen Auswechslung in der 17. Minute für 17 Jahre im Dress von Juventus Turin ist Giorgio Chiellini am Montag beim italienischen Fußball-Rekordmeister emotional verabschiedet worden. Der 37-Jährige sagte den Juve-Fans beim 2:2 gegen Lazio Rom Ciao, warf der Menge Handküsse zu und umarmte seine Teamkollegen, als er vom Platz ging. Womöglich wird der Europameister, der auch seine Karriere im Nationalteam beendet, in die amerikanische Liga MLS wechseln.

"Ich habe mein Debüt gegen Messina gegeben, als ich für Pavel Nedved kam. Das war der Beginn einer langen Geschichte, die mich hierher gebracht hat. Ich gehe mit so viel Freude und Frieden, weil es eine Entscheidung war, die über Monate, nicht über Wochen oder Tage gereift ist", sagte Chiellini im TV-Interview mit Sky Sport Italia und betonte: "Ich habe immer gesagt, dass ich auf einem hohen Level gehen wollte, passend zu meiner Karriere. Das habe ich erreicht." Neben Chiellini wurde auch der Argentinier Paulo Dybala verabschiedet, dessen Vertrag ausläuft.

Chiellini war 2005 von Fiorentina nach Turin gekommen. Mit Juve wurde er neunmal Meister und fünfmal Cupsieger, er bestritt mehr als 500 Pflichtspiele. Als Kapitän der italienischen Nationalmannschaft feierte er im vergangenen Sommer den EM-Titel, auch wenn er im Achtelfinale gegen Österreich (2:1 n.V.) verletzungsbedingt pausierte. Seinen offiziellen Abschied von der "Squadra Azzurra" gibt Chiellini am 1. Juni beim Duell des Europameisters mit Südamerika-Champion Argentinien im Londoner Wembley-Stadion.