Cristiano Ronaldo fehlt Portugal gegen Schweden © AFP

Wie der portugiesische Fußballverband bestätigt hat, wurde Cristiano Ronaldo positiv auf das Coronavirus getestet. "Cristiano wurde nach einem positiven Corona-Test von seinen Aufgaben beim Nationalteam befreit. Er wird gegen Schweden nicht spielen", teilte der Fußballverband mit.

Der 35-jährige Offensivspieler von Juventus Turin soll aber keine Symptome zeigen. In Italien müssen positiv auf das Coronavirus getestete Personen zehn Tage in Quarantäne. In 15 Tagen trifft Juventus bereits in der Champions League auf Barcelona.

BREAKING: Cristiano Ronaldo leaves Portugal squad after a positive test for coronavirus — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 13, 2020