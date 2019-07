Facebook

Valentino Lazaro © GEPA

Es ist keine große Überraschung, mittlerweile ist auch die Bestätigung da: Valentino Lazaro wechselt von Hertha BSC Berlin zu Inter Mailand. Das haben die Italiener, die heute auch schon Atletico-Innenverteidiger Diego Godin verpflichteten, auf Facebook bekannt gegeben.

Die Bekanntgabe des Transfers war nur noch eine Frage der Zeit, auf diversen Instagram-Kanälen war Lazaros Tag in Mailand bereits mitzuverfolgen. Von der Ankunft über erste Fotos in Coni bis zum obligatorischen Fitness-Check. Schon heute sollen Godin und Lazaro mit der Mannschaft in Lugano, Schweiz, das Training aufnehmen. Die kolportierte Ablösesumme beträgt 22 Millionen Euro, der Grazer ist damit Herthas Rekordtransfer. Vor zwei Jahren wechselte Lazaro leihweise nach Berlin, im Vorjahr sicherten sich die Hauptstädter die Dienste Lazaros um 6,5 Millionen Euro.

Die Karriere Lazaros, Sohn einer Griechin und eines Angolaners, begann beim GAK, wo er von der U12 bis zur U15 spielte, bevor er nach Salzburg wechselte und dort die gesamte Akademie durchlief.